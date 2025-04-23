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        Gaziantep'teki yaklaşık 2 bin yıllık "Mars heykeli" hassasiyetle temizlenerek korunuyor

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", restoratörler tarafından titizlikle bakımı yapılarak geleceğe taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:13
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        Gaziantep'teki yaklaşık 2 bin yıllık "Mars heykeli" hassasiyetle temizlenerek korunuyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", restoratörler tarafından titizlikle bakımı yapılarak geleceğe taşınıyor.

        Zeugma Antik Kenti'nde 1999 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bronz Mars heykeli, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

        Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 1,5 metre boyundaki heykel, restoratörler tarafından özenle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

        Bir elinde mızrak, diğer elinde çiçek tutan bronz heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten yapılmış. Hızlı ve keskin yüz ifadesiyle dikkati çeken heykel, 2011 yılından bu yana müzede sergileniyor.

        Müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Mars heykeli, düzenli olarak yapılan koruyucu müdahalelerle muhafaza ediliyor.

        - "Heykelin yüzeyinde biriken tozları düzenli olarak temizliyoruz"

        Gaziantep Müze Müdürlüğü'nde restoratör olarak görev yapan Esra Nur Bilici, AA muhabirine, heykelin bulunduğu dönemde kapsamlı restorasyondan geçirildiğini belirtti.

        Yaklaşık 2 bin yıllık eserin temizliğinin büyük özenle yürütüldüğünü belirten Bilici, şunları kaydetti:

        "Heykelin yüzeyinde biriken tozları düzenli olarak temizliyoruz. Üç ve altı aylık periyotlarla detaylı kontroller gerçekleştiriyoruz. Koruyucu bakım kapsamında herhangi bir korozyon ya da kalker oluşumu olup olmadığını inceliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ise restorasyon çalışmalarına başlıyoruz. Gerekli müdahalelerde çok fazla kimyasal kullanmadan, cerrahi hassasiyetle esere zarar vermeden önleyici koruma önlemlerini alıyoruz. Eserin uzun ömürlü olması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için titizlikle çalışıyoruz."

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak da Mars heykelinin müzenin en önemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

        Eserin kendi boyutlarında bronzdan yapılmış dünyadaki tek örnek olduğuna dikkati çeken Çomak, "Heykel, bir sütun üzerine konumlandırılmış durumda. Gölgesi hemen arkasına yansıyor. Özellikle Mars heykelinin, bitki demetinin bulunduğu kısmına kandiller yerleştiriliyordu. Bu sayede heykel, aynı zamanda bir aydınlatma görevi de görüyordu." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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