Gaziantep'teki yaklaşık 2 bin yıllık "Mars heykeli" hassasiyetle temizlenerek korunuyor

KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen, bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 2 bin yıllık bronz "Mars heykeli", restoratörler tarafından titizlikle bakımı yapılarak geleceğe taşınıyor.

Zeugma Antik Kenti'nde 1999 yılında yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait bronz Mars heykeli, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Bereketi ve gücü simgeleyen yaklaşık 1,5 metre boyundaki heykel, restoratörler tarafından özenle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor.

Bir elinde mızrak, diğer elinde çiçek tutan bronz heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten yapılmış. Hızlı ve keskin yüz ifadesiyle dikkati çeken heykel, 2011 yılından bu yana müzede sergileniyor.

Müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Mars heykeli, düzenli olarak yapılan koruyucu müdahalelerle muhafaza ediliyor.

- "Heykelin yüzeyinde biriken tozları düzenli olarak temizliyoruz"