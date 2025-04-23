Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koltuğunu öğrenciye devretti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrenciye devretti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Nursel Cavit Karslıgil İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Azra Ateş'i makamında ağırladı.

Şahin, daha sonra makamını öğrenci Azra Ateş'e bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların bayramını en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Her çocuk için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bir bayrak yarışı. Azra kardeşimiz, geleceğin başkanı, devlet adamı, bilim, kültür ve sanat insanı olarak bu bayrağı alıp bizden çok daha ileriye taşıyacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu gördüğü için milli iradeyi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ifade ederek bu bayramı çocuklara armağan etti. Siz büyük Türkiye'mizin baş mimarları olacaksınız. Bu fotoğrafı gördüğümde çok rahatım, bizden çok daha ileriye götüreceksiniz. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyada okutacak, ay yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandıracaksınız."