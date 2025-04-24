Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Tropikal Koi Parkı açıldı

        Gaziantep'te Doğal Yaşam Parkı'nda, Tropikal Koi Parkı'nın açılışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Tropikal Koi Parkı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te Doğal Yaşam Parkı'nda, Tropikal Koi Parkı'nın açılışı gerçekleşti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, Tropikal Koi Parkı açılışı gerçekleştirildi.

        Japonya ve Çin'den getirilen kırmızı, beyaz, siyah ve gümüş beyazı renkli 27 bin yavru koi balığı, 500 tonluk havuza bırakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvan dostu olan bir kent olduklarını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Balıklarımız yavru. Bu balıkları da besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar."

        Programa, Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu, depremde eleştirilen GSM operatörleriyle görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde eleştirilen GSM operatörleriyle görüşecek
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'de rezervasyonlar arttı
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Minguzzi'nin katili satırla yakalandı, takipsizlik verildi!
        Parklarda sabahladılar!
        Parklarda sabahladılar!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        Süper Lig tarihinin en golcü kiralıkları!
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"
        "Dezenflasyon devam ediyor ancak riskler canlı"

        Benzer Haberler

        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenlen...
        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenlen...
        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Araban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Araban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Gaziantep'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete aç...
        Gaziantep'te su tasarrufu sağlayan geçirimli beton sistemli park hizmete aç...
        İslahiye ve Nurdağı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        İslahiye ve Nurdağı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı