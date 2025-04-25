Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bakanı Liminski, Nurdağı'nı ziyaret etti

Deprem sonrası devam eden inşaatlar ve çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunulan program sonrasında heyet ilçeden ayrıldı.

Liminski ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ı makamında ziyaret etti.

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

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