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        Gaziantep'te küflenmiş fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı

        Gaziantep'te küflü fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:49
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        Gaziantep'te küflenmiş fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı
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        Gaziantep'te küflü fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrol görevlileri tarafından geçen yıl kentte bulunan komisyoncu ve üreticilere Antep fıstığında aflatoksinin oluşma koşulları, zararları ve alınması gereken önlemler ile ilgili broşür hazırlanarak eğitim ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda işletmelerden Antep fıstığı numunesi alındığı ifade edilen açıklamada, "Alınan numunelerin Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analiz ve muayene sonuçlarına istinaden olumsuz olarak değerlendirilen toplam 803 kilogram ürünün mülkiyeti kamuya geçirilerek imha işlemi yapılmıştır. Aynı zamanda söz konusu işletmelere 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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