Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

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