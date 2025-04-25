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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 25.04.2025 - 23:58
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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi.

        Fenerbahçe kafilesi, karşılaşma için özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na indi. Kafile, buradan takım otobüsü ile kentte konaklayacakları bir otele geldi.

        Fenerbahçe kafilesini karşılayan bir grup taraftar, otelin önünde pankart açıp slogan atarak Fenerbahçe yönetimine tepki gösterdi.

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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