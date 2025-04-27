Gaziantep'te 3 bin sosyal konut projesi yapılacak
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında dar gelirli ailelere yönelik 3 bin sosyal konut projesi başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında dar gelirli ailelere yönelik 3 bin sosyal konut projesi başlattı.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Serinevler ve Mavikent bölgelerinde yapılan 5 bin sosyal konuta ek olarak 3 bin sosyal konut yapılacağını bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce yapılan konutların bir çoğunun dar gelirli ailelere verildiğini belirtti.
Aile Yılı'nda projeler yapmaya devam edeceklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Aile, toplumun temel taşıdır. Bizler de Aile Yılı kapsamında vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, onları ekonomik anlamda rahatlatacak projelere ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 3 bin ailemize konut kazandıracak büyük bir projeyi başlatıyoruz. Bu sadece bir barınma projesi değil, aynı zamanda sosyal adaleti destekleyen bir dayanışma hamlesidir."
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