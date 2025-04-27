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        Gaziantep'te 3 bin sosyal konut projesi yapılacak

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında dar gelirli ailelere yönelik 3 bin sosyal konut projesi başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:37 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:37
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        Gaziantep'te 3 bin sosyal konut projesi yapılacak
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        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında dar gelirli ailelere yönelik 3 bin sosyal konut projesi başlattı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Serinevler ve Mavikent bölgelerinde yapılan 5 bin sosyal konuta ek olarak 3 bin sosyal konut yapılacağını bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce yapılan konutların bir çoğunun dar gelirli ailelere verildiğini belirtti.

        Aile Yılı'nda projeler yapmaya devam edeceklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Aile, toplumun temel taşıdır. Bizler de Aile Yılı kapsamında vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, onları ekonomik anlamda rahatlatacak projelere ağırlık veriyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 3 bin ailemize konut kazandıracak büyük bir projeyi başlatıyoruz. Bu sadece bir barınma projesi değil, aynı zamanda sosyal adaleti destekleyen bir dayanışma hamlesidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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