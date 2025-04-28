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        Gaziantep'te, Yeşilay şubesi tanıtım toplantısı düzenledi

        Gaziantep'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım toplantısı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:40
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        Gaziantep'te, Yeşilay şubesi tanıtım toplantısı düzenledi
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        Gaziantep'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtım toplantısı gerçekleşti.

        Gaziantep Yeşilay Şubesince Bayazhan Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, YEDAM'ın hizmetleri anlatıldı.

        Programda şube faaliyetleri ile YEDAM'ın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı sunumlar yapıldı.

        Toplantıda ayrıca kulüp etkinlikleri, okullarda verilen eğitimler, bilişsel söyleyişiler, gençlik faaliyetleri, psikososyal destek programları ve YEDAM ile alakalı bağımlılık eğitimi anlatıldı.

        Programa, Yeşilay personelleri, gönüllü ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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