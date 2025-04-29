Karkamış Kaymakamlığı'ndan sınırda kavga iddialarına ilişkin açıklama:

Gaziantep'in Karkamış ilçe kaymakamlığı, Cerablus bölgesindeki hamallar arasında çıkan arbedeye müdahale eden yerel askerlere ait silahın ateş alması sonucu Suriyeli yerel gümrük çalışanının hayatını kaybettiğini, konunun Türk gümrüğü ve askeriyle bağlantısının bulunmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın mecralarında Karkamış Sınır Kapısı'nda çıkan tartışma sonucunda askerlerin olaya müdahale ettiği sırada bir askerin vurulduğuna yönelik haberlerin çıktığı hatırlatıldı.

Bu haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin Cerablus bölgesinde bulunan Tır Parkı'nda görevli hamallar arasında sabah saatlerinde bir anlaşmazlık sonucu arbede yaşanmış ve Suriye yerel askerlerinin olaya müdahalesi esnasında ateş alan silahla Suriyeli yerel gümrük çalışanı yaralanmıştır. Akabinde yaralanan şahıs vefat etmiştir. Meydana gelen olayın Türk gümrüğü ve Türk askeriyle bağlantısı bulunmamaktadır. Olayla ilgili gerekli inceleme, Suriye tarafı yetkililerince yapılmakta olup, iki tarafın gümrük işlemleri sorunsuz olarak devam etmektedir."