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        Gaziantep'te "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Gaziantep'te baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 09:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:29
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        Gaziantep'te "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi
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        Gaziantep'te baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Sunar Un işbirliğiyle Bulla Uygulama Restoranı'nda hayata geçirilen etkinlikte yeni geliştirilen baklavalık unun tanıtımı yapıldı, baklava üretimine şahitlik yapılarak sonuçları ustalar tarafından incelendi.

        Un firmasının yönetim kurulu başkanı Mustafa Nuri Çomu, gazetecilere, fabrikalarında yenilikçilik ve inovasyon formülüne bağlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Geçmişlerinde 50 yıllık üretim serüveni olduğunu söyleyen Çomu, şunları kaydetti:

        "Tarıma dayalı ve sanayiye gönül vermiş bir şirketler grubuyuz. Yaptığımız her işte inovasyonu ve iyi ürün bilincini ve sürdürülebilir ürün tedarikini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. 6 Şubat 2023'te yıkmak zorunda kaldığımız tesisimizi geçtiğimiz sene ağustos ayında yeniden açtık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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