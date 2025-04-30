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        Gaziantep FK'nin genç yetenekleri "umut veriyor"

        Gaziantep FK'nin çeşitli yaş gruplarındaki altyapı oyuncularının gösterdiği başarılı işlerle dikkatleri çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:11
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        Gaziantep FK'nin genç yetenekleri "umut veriyor"
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        Gaziantep FK'nin çeşitli yaş gruplarındaki altyapı oyuncularının gösterdiği başarılı işlerle dikkatleri çekiyor.

        Çeşitli yaş gruplarıyla farklı liglerde mücadele eden alt yapı oyuncularından oluşan U14 ve U16 takımları Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. U14 takımı ise, Elit Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonasında 5. oldu.

        U14 takımı oyuncularından İmam Çankaya ile Furkan Emir Güneş ise U14 milli takımının 4-7 Mayıs tarihlerindeki kampına davet edildi.

        Gaziantep FK Altyapı Koordinatörü Kürşat Daloğlu, AA muhabirine, Gaziantep'in önemli bir futbol şehri olduğunu belirterek, kentin önemli yeteneklerini Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla önemli aşamalar kaydettiklerini aktaran Daloğlu, "Takımlarımız önceki dönemlere göre liglerde başarılar elde eder hale geldi. Ayrıca ulusal ve uluslararası organizasyonlara da katılımlarımız sürüyor. Bu sayede gençlerimiz hem tecrübe hem de kendilerini gösterme imkanı buluyor. Bu yıl 6-7 oyuncumuzu A takıma kazandırdık. Bu sayıyı daha da artırıp, ilk 11'de kendilerine yer bulan oyuncularımızı yetiştiriyoruz. Altyapı oyuncularımız herkese umut veriyor." dedi.

        Hemen her yaş grubundan çok yetenekli futbolcu adaylarına sahip olduklarını dile getiren Daloğlu, bir süredir akademi kurma anlamında yürüttükleri çalışmaların hayata geçmesiyle işlerinin daha kolay olacağını ve gençlerin daha hızlı gelişeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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