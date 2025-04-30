Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana, tedavileri devam eden Arda Kızıldağ ile Muhammed Gümüşkaya katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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