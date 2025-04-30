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        Gaziantep'te "Haydi" büfelerinde satışa sunulan ekmeğin fiyatı 7 liraya düştü

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi" büfelerinde yüzde 25 indirimli satışa sunulan ekmek fiyatlarının 50 kuruş daha indirim yaparak 7 liraya düştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:22 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:22
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        Gaziantep'te "Haydi" büfelerinde satışa sunulan ekmeğin fiyatı 7 liraya düştü
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haydi" büfelerinde yüzde 25 indirimli satışa sunulan ekmek fiyatlarının 50 kuruş daha indirim yaparak 7 liraya düştüğünü bildirdi.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, hali hazırda piyasaya göre yüzde 25 indirimli satılan ekmek fiyatlarında 50 kuruş daha indirim yapıldığını belirtti.

        Türkiye'nin en büyük 3 ekmek fabrikasından birini şehre kazandırdıklarını aktaran Şahin, "En kaliteli ekmeği en ekonomik biçimde sunmak için yüzde 25 piyasanın altında bir fiyat anlayışı benimsemiştik. Şimdi bir indirim daha yaparak taptaze ekmeğin fiyatını 7,50 TL'den 7 TL'ye düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, kent genelinde 77 noktada hizmet veren Haydi büfelerinde gerçekleştirilen bu indirim ile vatandaşın ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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