Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, 4 projeyle TEKNOFEST finallerinde yarışacak

Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, 4 projeyle bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2025'te finallerde mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, KKTC'de 1-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST'te 4 projeyle finallerde yarışacak.

Bu yıl TEKNOFEST'te yarışmacılar, Sosyal İnovasyon, Uçan Araba Simülasyon, Turizm Teknolojileri, Robolig Mavi Vatan, TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC (profesyonel drone pilotları için) ve Araştırma Proje yarışmalarında kıyasıya yarışacak.

"Part Time Team" takımı, Turizm Teknolojileri üniversite ve üzeri kategorisinde yarışırken, "Exercitus" takımı Robolig Mavi Vatan yarışmasında ortaokul, "SKYTURK" takımı Sosyal İnovasyon üniversite ve üzeri, "Bilimsel İkizler" Sosyal İnovasyon ilkokul ve "EduMind" takımı ise Sosyal İnovasyon lise kategorisinde yarışacak.