Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması"na yönelik çalışmalar kapsamında izinsiz kazı yapan A.B, A.T. ve Ö.Y. suçüstü yakalandı.

        Operasyonda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilirken, zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Gaziantep FK yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı
        Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı
        Gaziantep ve çevre illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Gaziantep ve çevre illerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
        Depremzede kadınlar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti
        Depremzede kadınlar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti
        Gaziantep'te çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi
        Gaziantep'te çikolata yüklü TIR'ın dorsesi devrildi