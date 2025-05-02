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        Gaziantep Üniversitesinde ayak tenisi turnuvası düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Geleneksel Rekreasyon Şenlikleri kapsamında ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:07
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        Gaziantep Üniversitesinde ayak tenisi turnuvası düzenlendi
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        Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) Geleneksel Rekreasyon Şenlikleri kapsamında ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ayak tenisi turnuvasında öğrencilerin yanı sıra, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları arasında karşılaşmalar gerçekleştirildi.

        Etkinlik sonunda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlere ödülleri, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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