Gaziantep Üniversitesinde ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Etkinlik sonunda dereceye giren öğrenci ve akademisyenlere ödülleri, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı tarafından verildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ayak tenisi turnuvasında öğrencilerin yanı sıra, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları arasında karşılaşmalar gerçekleştirildi.

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