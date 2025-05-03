Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada, 45 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

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