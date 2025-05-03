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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:25
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada, 45 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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