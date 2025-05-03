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        Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:43
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        Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        R.Ç. idaresindeki 80 AHA 827 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Kömürler Mahallesi mevkisinde S.Y. (76) yönetimindeki 46 AK 551 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile N.Y (76) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan S.Y. ve N.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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