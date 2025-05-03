Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
R.Ç. idaresindeki 80 AHA 827 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Kömürler Mahallesi mevkisinde S.Y. (76) yönetimindeki 46 AK 551 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile N.Y (76) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan S.Y. ve N.Y'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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