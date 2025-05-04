Gaziantep Kalesi ve çevresindeki okulların bahçeleri hafta sonları ücretsiz otopark oldu
Gaziantep Kalesi'nin çevresinde bulunan okulların bahçeleri hafta sonları ücretsiz otopark olarak açıldı.
Gaziantep Kalesi'nin çevresinde bulunan okulların bahçeleri hafta sonları ücretsiz otopark olarak açıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehrin tarihi yapılarının ile mahallelerinin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Gaziantep Kalesi çevresinde araç parkı sorunu için çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan Abdullah Kepkep İlkokulu, Münifpaşa Ortaokulu, Özdemirbey İlkokulları'nın bahçelerinde hafta sonları ücretsiz otopark hizmeti verecek.
Bölgede ulaşım sorununu çözmek için yapılan çalışma ile ziyaretçiler için büyük kolaylık sağlanacak, araçlarını güvenle park edebilecek.
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