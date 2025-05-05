Gaziantep'te öğrenciler güneşi teleskopla gözlemledi

Gaziantep'te bilimsel temelli düşünmeyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projeyle, ortaokul öğrencileri güneşi teleskopla inceledi.

Kocatepe Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve uzay fotoğrafçısı Nazım Mustul danışmanlığında, öğrenciler "TÜBİTAK 4006" projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyor.

Okul Müdürü Bayram Şahin, projeyle öğrencilerin güneşin ve yıldızların kendi etrafında döndüğünü deneysel çalışmalar yaparak gözlemlediklerini ifade ederek, "Öğretmenimiz Nazım Mustul, öğrencilerimize yıldız türlerini ve yıldızların yaşam sürecini öğrenmelerini teşvik etti. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz güneşin ve yıldızların kendi etrafında döndüğünü gördüler. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin uzaya olan tutku ve meraklarının arttığını gördük." diye konuştu.

Nazım Mustul da proje kapsamında öncelikle öğrencilere güneş ve yıldızlar hakkında bilgi verdiklerini, ardından okul bahçesine kurulan teleskop ve profesyonel ekipmanla gözlem yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: