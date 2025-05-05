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        İslahiye'de depremzede iki öğretmen evlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, depremzede iki öğretmen evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 13:02
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        İslahiye'de depremzede iki öğretmen evlendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, depremzede iki öğretmen evlendi.

        Depremde Nurdağı ilçesinde eşini ve iki çocuğunu kaybedip enkazdan üç gün sonra çıkarılan okul müdürü Mehmet Aydın ile Osmaniye'de eşi ve iki çocuğunu kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Ayşe Örsdemir, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

        Pınarbaşı İlkokulu konferans salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Soylu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

        Soylu ve Çetin çifte mutluluklar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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