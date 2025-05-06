Gaziantep'te genç girişimci nostaljik yerli gazozları raflara taşıdı

BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki Ömer Faruk Mayda, çocukluğundan bu yana biriktirdiği gazoz kapaklarından aldığı ilhamla açtığı dükkanında 120 farklı çeşit gazoz satarak nostaljik bir geleneği yaşatıyor.

Mayda, küçük yaşlarda başlayan gazoz merakıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden topladığı kapaklarla koleksiyon oluşturdu.

Zamanla bu ilgisini bir işletmeye dönüştüren Mayda, Antep Kalesi eteklerinde bulunan Derekenarı Caddesi'nde yaklaşık 20 metrekarelik tarihi dükkanda Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği aromalı gazozları müşterilerine sunuyor.

Dükkan, sadece renkli şişeleriyle değil, geçmişe götüren atmosferiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle ileri yaştaki ziyaretçileri dükkanda adeta zaman makinesinde bir yolculuğa götüren dükkana ilgi oldukça yüksek.

- "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi"

Mayda, AA muhabirine, gazozla kurduğu bağın çocukluk yıllarına dayandığını anlattı.

Ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Mayda, "Gazoz dükkanı açmak çocukluk hayalimdi. Gittiğim her şehirde, o şehre ait gazozları denerdim. Farklı aromalar bana büyük mutluluk verirdi. Kapaklarıyla oyun oynar, sonra onları biriktirirdim. Yıllar içinde bu merakım araştırmaya dönüştü. Gastronomi şehri Gaziantep'in, geçmişte Türkiye'nin en çok gazoz üreten şehirlerinden biri olduğunu öğrendim. Bu kültürü yaşatmak istedim." dedi.

Gelen ziyaretçilerin dükkanın fotoğrafını çektiğini dile getiren Mayda, "Her şehirden getirdiğimiz farklı gazozları satıyoruz. Yaşlı müşterilerimiz geldiğinde çocukluk anılarını tazeliyor. Düğün çekimi için gelen de oluyor, koleksiyonuna bir şişe eklemek isteyen de. Yerli ve yabancı turistlerden de ciddi ilgi var. Yaz ortasına kadar 250 çeşit gazoz sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Mayda, iş yerinde sadece yerli gazozları sattığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli kaynaklarla üretilmiş gazozları sunuyoruz. Özellikle son dönemde yabancı içeceklere karşı başlayan boykot, insanları yerli ürünlere yönlendirdi. Bu da ilgiyi artırdı." ifadelerini kullandı.