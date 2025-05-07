İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi

Okul Müdürü Abdullah Alkan ise öğrencilerin 300 farklı teknikle yaptığı resimlerin her birinin değerli olduğuna vurgu yaptı.

Kaymakam Soylu, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimler için okulda sergi açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.