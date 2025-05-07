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        İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, lise öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyunca yaptıkları 300 resim sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:59
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        İslahiye'de öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi
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        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, lise öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi boyunca yaptıkları 300 resim sergilendi.

        Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptıkları resimler için okulda sergi açıldı.

        Serginin açılışına Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Soylu, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Okul Müdürü Abdullah Alkan ise öğrencilerin 300 farklı teknikle yaptığı resimlerin her birinin değerli olduğuna vurgu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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