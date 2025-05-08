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        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" düzenlendi

        Gaziantep'te, "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:12 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:12
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        Gaziantep'te "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" düzenlendi
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        Gaziantep'te, "Genç Ofis, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İşbirliği Protokolü" düzenlendi.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, gençlik çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri, kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi için Genç Ofis İşbirliği Protokolü imzalandı.

        Törene, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Feridun Bilgin ile Prof. Dr.Metin Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdür Numan Nafiz Şahin ve Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Eyyüp Dinçoğlu katıldı.

        İmzalanan protokol ile öğrenciler, akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Üniversitede bulunan öğrenci merkezindeki yaklaşık 80 metrekarelik iki alan, Genç Ofis olarak hizmet verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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