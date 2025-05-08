Gaziantep FK'nin 160 bin forması öğrencilere dağıtılacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 160 bin forması kentteki öğrencilere dağıtılacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Gülşen Batar Anadolu Lisesinde düzenlenen forma dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve kırmızı-siyahlı futbolcular katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep FK'yi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Çeber, "Herkesin spor yapmasını istiyorum. Sizlere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz. Gaziantep FK'yi çok seviyoruz ve hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilerin sporu ihmal etmemesi gerektiğini aktararak, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün formalarını size hediye ediyoruz ki hem sporda kullanın hem de şehrimizin markası kulübümüzün formasını gururla giyin. Süper Lig'de oynanan topların aynısından tam 160 bin yaptırıyoruz ve bunları sizlere dağıtacağız. İsteyene futbol, isteyene basketbol, isteyene voleybol topu hediye edeceğiz. Bu dağıtımı bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.