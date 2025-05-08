Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'nin 160 bin forması öğrencilere dağıtılacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 160 bin forması kentteki öğrencilere dağıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'nin 160 bin forması öğrencilere dağıtılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 160 bin forması kentteki öğrencilere dağıtılacak.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Gülşen Batar Anadolu Lisesinde düzenlenen forma dağıtım törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve kırmızı-siyahlı futbolcular katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep FK'yi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        Çeber, "Herkesin spor yapmasını istiyorum. Sizlere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz. Gaziantep FK'yi çok seviyoruz ve hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da öğrencilerin sporu ihmal etmemesi gerektiğini aktararak, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün formalarını size hediye ediyoruz ki hem sporda kullanın hem de şehrimizin markası kulübümüzün formasını gururla giyin. Süper Lig'de oynanan topların aynısından tam 160 bin yaptırıyoruz ve bunları sizlere dağıtacağız. İsteyene futbol, isteyene basketbol, isteyene voleybol topu hediye edeceğiz. Bu dağıtımı bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

        Kırmızı-siyahlı ekibin Rumen futbolcusu Alexandru Maxim, forma dağıtım töreni sonrasında öğrencilerle sohbet etti, forma ve top imzaladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kanser hastası, karısını öldürdü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi
        Gaziantep'te "Yeni Dünyada Yeni Gıda Ekonomi Sistemi Paneli" düzenlendi
        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yap...
        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yap...
        Yargıtay, DEAŞ'ın "sözde kadısı"na verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Yargıtay, DEAŞ'ın "sözde kadısı"na verilen 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Araban'da yeşil sarımsak hasadı başladı
        Araban'da yeşil sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te Aile Yılı Festivali düzenlenecek
        Gaziantep'te Aile Yılı Festivali düzenlenecek
        İslahiye'de veteriner hekim, iki ayağı ampute olan şahine sahip çıktı
        İslahiye'de veteriner hekim, iki ayağı ampute olan şahine sahip çıktı