Geleneksel Oyunlar Tırı Gaziantep'te öğrencilerle buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine geldi.

İslahiye ilçesindeki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sahasında konuşlandırılan tırda, depremzede çocuklar halat çekme, çember çevirme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Geleneksel Oyunlar Tırı'nın Nurdağı'ndaki etkinliği ise Empati İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Koordinatörü Gülümser Yaşar, yaptığı açıklamada, deprem bölgesi için Ankara’dan yola çıktıklarını Osmaniye, Hatay'ın ardından bugün Gaziantep'te olduklarını belirtti.

Yaşar, "Yarın Nizip'te olacağız. Burada yediden yetmişe herkesle güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızla yola çıktık. Depremin izlerini unutturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde gülücükleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz." dedi.