Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesinde denetim gerçekleştirildi.

Bir araçta yapılan aramada, 140 bin 565 sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.