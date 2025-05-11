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        Geleceğin minik yazarlarının kaleme aldığı hikayeler kitaba dönüştü

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu'nda 26 öğrencinin yazdığı hikayeler, öğretmenlerinin desteğiyle kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:26
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        Geleceğin minik yazarlarının kaleme aldığı hikayeler kitaba dönüştü
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        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Adil Kasapseçkin İlkokulu'nda 26 öğrencinin yazdığı hikayeler, öğretmenlerinin desteğiyle kitaplaştırıldı.

        Okulda görev yapan Sınıf Öğretmeni Onur Uslu, ilkokul 1. sınıftan itibaren öğrencilerine Türkçe derslerinde hikayeler yazdırdı.

        Uslu, 26 öğrencisinin yazdığı hikayeleri bir araya getirerek kitap bastırmaya karar verdi.

        Öğretmenlerinin desteğiyle yazarlığa adım atan öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla "El Ele Hayallerimize" adlı kitaba imza attı.

        Öğretmen Onur Uslu, AA muhabirine, 20 yıllık meslek hayatında öğrencilerine bu tarz etkinlikler yaptırdığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

        Projenin temelinde eğitim felsefesi ve sermayesi olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu:

        "Projemizde çocukların kendilerinin farkına varmaları, kendi yeteneklerini keşfedebilmelerini amaçladık. Çocuklar okudukları kitaplarla birlikte okuma günlükleri tuttular ve günlüklerini benimle paylaştılar. Hataları ya da geliştirici öğeleri varsa ya da gelişkin öğeleri varsa birbirleriyle dönüşler yaptık. Çocukların yazma stratejilerinin güçlenmesini sağladık. Çocuklar bu şekilde eleştirel okuma, eleştirel yazma, yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma gibi etkinliklerin birçoğuna mazhar oldular. Çocuklarımızın sahip olduğu temel kurguda, okuma ve yazma kültürünün gelişmesi oldu ve bu kitabın da yayınlanmasındaki temel amaç buydu."

        - "Her çocuğun içerisinde bir cevher, bir yetenek var"

        Uslu, öğrencilerinin hayal gücünü genişleterek farklı meslek alanları da tanımaları istediğini belirtti.

        Her şeyin hayal etmekle başladığını dile getiren Uslu, şunları anlattı:

        "Eğitime en önemli bakış açısının çocuğa çevresel donatılar sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Her çocuğun içerisinde bir cevher, bir yetenek var. Eğitim çocukların içerisindeki bu yetenekleri keşfetme sanatıdır. Ben de çocuklara bir alan açıyorum. Örneğin içinde yazar olmak isteyen, örneğin içerisinde şair olmak isteyen çocuklarımız varsa, bu onlar için geçmişe baktıklarında önemli bir referans noktası olacak. Bir gün dara düştüklerinde veya kendilerini kötü hissettiklerinde sırtlarını yaslayacak bir sermaye aradıklarında, yazmak ve okumak onlar için bir şifa noktası olacak. Bir kitabı sadece meslek hayatlarında yazar ya da şair olmaları önemli değil, bir metni okumanın, bir kitap okumanın zihninde yarattığı büyük değişimin farkına varacaklar."

        4. sınıf öğrencisi Erdem Angıl, inşaat mühendisi olmak istediğini aynı zamanda yazarlığa devam edeceğini belirterek, "Çok mutluyum, bir kitabın içinde ismimi görmek beni çok mutlu hissettiriyor. Kitapta kendi adımı görünce gururlandım ve bir şeyi başardığım için çok mutlu oldum." dedi.

        Öğrencilerden Zeynep Cemile Öztürk ise daha öncede sınıfta metinler sergilediklerini söyledi.

        Öztürk, "Hikaye unsurlarının da öğrendikten sonra bu kitabımızı yazmayı başardık. Kendimi çok heyecanlı hissettim. Çünkü bu gerçek bir olacaktı. Daha önceden yaptık ama bu daha heyecan vericiydi. Bu konuda hayal gücümü çok güçlendirdiğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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