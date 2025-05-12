Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep esnafı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşıyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gaziantep'te esnaflar, yaşanacak yoğunluğun heyecanını yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep esnafı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gaziantep'te esnaflar, yaşanacak yoğunluğun heyecanını yaşıyor.

        UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği, Güneydoğu Anadolu'nun incisi, Gastronominin başkenti Gaziantep, 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor.

        Gaziantep, bugüne kadar birçok kez önemli organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapsa da tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finali heyecanına ortak olacak.

        - Taraftarı lezzet şöleni bekliyor

        Baklavasından kebabına, beyranından katmerine önemli lezzetleriyle öne çıkan kent, tarihi ve kültürel zenginliğiyle de adından sıkça söz ettirerek yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

        Turist ağırlamaya alışkın olan Gaziantep esnafı, bu kez kupa finali için başta Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Kilis gibi civar illerden gelecek olan taraftarları bekliyor.

        Kentte baklavacılık yapan Süleyman Erçelebi, AA muhabirine, final müsabakasının şehirlerinde oynanmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Müsabakanın Gaziantep'te oynanması için emek verenlere teşekkür eden Erçelebi, "Bu tarz etkinliklerin şehrimizde daha fazla olmasını isteriz. Esnafa mutlaka bunun yansımaları olacak. İl dışından gelecek misafirleri ağırlamak bizi mutlu ediyor. Misafirler dönüşte de Antep baklavasını alacak gideceklerdir." dedi.

        - İşletmelere ilave personel

        Restoran işletmecisi Ahmet Çadır ise kentin öne çıkan lezzetlerini gelen misafirlere sunmak için hazırlandıklarını ve çok heyecanlı olduklarını anlattı.

        Gaziantep'in spor ve gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Çadır, şunları kaydetti:

        "Türkiye Kupası final maçının burada olması Gazi şehrimize ayrı bir hava getirdi. Hazırlıklarımızı yaptık, gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. 30 bine yakın taraftarın geleceğini düşünüyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah güzel bir maç olur, biz de gelen misafirleri ağırlarız. Şehrimize ekonomik olarak da katkısı olacak. Otellerde rezervasyonların dolduğunu duyduk, hazırlığımızı ona göre yaptık."

        Maç haftasında yoğun olacaklarını dile getiren Çadır, bazı esnaflar gibi kendilerinin de maç haftasında ekstra yoğun olacaklarını, bu yüzden kent dışından ekstra personel takviyesi yaptıklarını, gıda stoklarını artırdıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        "Kapımız size her zaman açıktır"
        "Kapımız size her zaman açıktır"
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        İslahiye'de uçurtma şenliği gerçekleştirildi
        Gaziantep'te kavga sırasında kopan kulak memesi, süper mikrocerrahiyle yeri...
        Gaziantep'te kavga sırasında kopan kulak memesi, süper mikrocerrahiyle yeri...
        Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi 428 gün sürdü
        Gaziantep FK'de Selçuk İnan dönemi 428 gün sürdü
        Gaziantep'te 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvu...
        Gaziantep'te 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvu...
        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        Nurdağı'nda "Orman Benim" kampanyası düzenlendi
        FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandı...
        FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandı...