Gaziantep il müftüsü Hazırlar, Nurdağı'nı ziyaret etti

Hazırlar, çocukların küçük yaşlarda dini ve ahlaki değerlerle tanışmalarına imkan sağlayacak olan eğitim yuvasının modern ve donanımlı bir şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Hazırlar, Nurdağı İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız ile birlikte yapımı devam eden Başpınar Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki Kur'an Kursu inşaatını gezdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.