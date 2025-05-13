Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi

Teknik direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.

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