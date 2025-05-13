Trabzonspor kafilesi Gaziantep'e geldi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e geldi.
Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Karadeniz ekibi, daha sonra takım otobüsüyle güvenlik tedbirleri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.
Teknik direktör Fatih Tekke ve bordo-mavili futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulundu.
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