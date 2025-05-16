AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnsanlığa ve medeniyete, dünyaya dair daha fazla kan ve zulmün olduğu bu batı dünyasının getirdiği buhranı ortadan kaldıracak olan yegane şey, ahlak üzerine kurulu bir medeniyettir." dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası Gaziantep'te başladı.

Şuranın açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, son 2 günde Gazze'de 200 insanın katledildiği bir dönemin yaşandığını belirtti.

"İnsanlığa ve medeniyete, dünyaya dair daha fazla kan ve zulmün olduğu bu batı dünyasının getirdiği buhranı ortadan kaldıracak olan yegane şey, ahlak üzerine kurulu bir medeniyettir." diyen Gül, şurada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Kur'an'ın en yüksek yerlerde muhafaza edildiği ama okuyanın olmadığı, okuyanın da o Kur'an'da yazılanlardan çok farklı şekilde uygulamalar içinde olduğu bir dünyada kendimizin de bir oto kritik yapma sorumluluğu vardır. Bugün bakıldığında bir dünya ahlak endeksi oluşturuluyor. Ehliyetin, liyakatin, rüşvetin, yolsuzluğun olmadığı adaletin olduğu endeksleri sıralıyorlar. Bu sıralamalara göre İslam ülkeleri en sonda çıkıyor. Bu anlamda bizim kendi değerlerimize, kendi yaklaşımlarımıza yönelik nerede hata yaptığımızı değerlendirmemiz bir zarurettir."

- "Kusurumuzu zamana yükleyerek rahatlıyoruz"

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, insanların suçlarını zamana ve çağa yüklediğini, suçu üstüne almamak için bu davranışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Görmez, insanlığın girdiği krizin en büyük örneğinin Gazze olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2 seneye yakındır bütün insanlık Gazze'de sınandı, bütün insanların nasıl bir vicdan krizine girdiğini Gazzeli çocuklar haykırıyor. Gazzeli anneler hepimizin yüzüne haykırıyor ve gerçekten bu noktada bütün insanlık sınıfta kaldı. Bu şura ile insan ahlak ilişkisini yeniden temellendirmek istiyoruz. Çünkü biz ahlakı bazen sadece davranış biliminin bir parçası, davranışları süsleyen bazı kurallar olarak tanımlamaya çalışıyoruz ama bu öyle değil. Ahlak bizim varoluşsal bir meselemizdir."

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise İslam'ın sahip olduğu yüksek ahlaki değerlerin, metafizik temel ve toplumsal düzen anlayışıyla bir çözüm potansiyeli taşıdığını ifade etti.