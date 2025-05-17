Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı
Gaziantep'te 33 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.
Gaziantep'te 33 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, 33 engelli kamuflaj giyip yemin etti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçit töreni yapıldı.
Engelli bireylerin yemin töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve protokol üyeleri tarafından katılımcılara terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.
Programa il protokolü, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve engelli bireylerin aileleri katıldı.
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