Gaziantep'te 33 engelli bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Engelli bireylerin yemin töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve protokol üyeleri tarafından katılımcılara terhis belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gaziantep'te 33 engelli, bir günlüğüne askerlik yapmanın gururunu ve sevincini yaşadı.

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