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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 17:10 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:15
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
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        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

        Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.

        Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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