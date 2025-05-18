Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri'nde kuş gözlem ve fotoğraf terasları inşa edilecek

        Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri kıyısında kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri'nde kuş gözlem ve fotoğraf terasları inşa edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Karkamış Antik Kenti ve Fırat Nehri kıyısında kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fırat Nehri'nin eşsiz doğası ve antik kent çevresindeki kültürel miras, turizm projesiyle birlikte bilim insanları, doğa fotoğrafçıları ve turistler için cazibe merkezi haline gelecek.

        Proje kapsamında, Fırat Nehri üzerinde yer alan adalarda kuş gözlemciliği ve fotoğraf sanatı için özel teras kuleler yapılacak. Karkamış bölgesinin, 238 çeşit kuş türünün göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle bu alan, bilimsel araştırmalara ve doğa fotoğrafçılığına ev sahipliği yapacak.

        Antik kent, kuş gözlem alanları ve mesire yerleri, doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilecek yollar ve köprülerle birbirine bağlanacak. Bu düzenleme, ziyaretçilere hem kültürel hem de doğal güzellikleri bir arada deneyimleme fırsatı sunacak.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış Antik Kenti'nin tarih ve doğanın birleştiği özel bir nokta olduğunu belirterek, "Burayı hem turizm hem de bilimsel çalışmalar için önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Ekim ayında kuş gözlem ve fotoğraf teraslarının inşası tamamlanacak. Gaziantepliler bu kuş çeşitliliğini gelip yerinde görecek. Bunu birlikte başaracağız. Şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle ba...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakini ayı yavrusu "Boncuk"a özenle ba...
        70 yaşındaki mali müşavir, 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor
        70 yaşındaki mali müşavir, 16 yıldır her sabah güne sporla başlıyor
        Gaziantep'te gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası sonuç bildirgesi açıklandı
        Gaziantep'te gerçekleştirilen 6. Ahlak Şurası sonuç bildirgesi açıklandı
        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Başkan Şahin'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Kahvehane önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü