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        Gaziantep ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:09
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        Gaziantep ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nafiz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu.

        Burada konuşan Şahin, "Gençlik haftasında sahnelerimizde, konserlerimizle, sahalarda sportif faaliyetlerimizle, sergilerimizle her alanda sizlere dolu bir hafta geçirtmenin mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerimize armağan edilen bu bayramda, milli birlik ve beraberlik ruhunun ilk adımlarının atıldığı tarihten tam 106 yıl sonra bir 19 Mayıs sabahı sizlere seslenmekten onur duyuyorum." dedi.

        Festival Park'ta devam eden etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Vali Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor branşlarının yer aldığı stantları ziyaret etti, çocuklarla spor yaptı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.

        Programa, kaymakamlar ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kutlamalar, Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da 11 Nisan Salonu'nda düzenlenen tören, sporcuların geçişiyle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

        Program, halk oyunları ekibi ile engellilerden oluşan mehter takımı ve sporcuların gösterileriyle sona erdi.

        Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ve protokol üyeleri katıldı.

        - Adıyaman

        Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.

        Vali Osman Varol, sporcuları makamında kabul etti.

        Etkinlikler, Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda sürdü.

        Programa, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan katıldı.

        - Kilis

        Kilis'te 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

        Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkan Vekili Onur Güleçoğlu, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Malatya

        İnönü Caddesi'ndeki kutlama programı, 2. Ordu Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tekvando, kick boks, wushu takımları gösteri yaptı.

        Törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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