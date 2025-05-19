Gaziantep'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirlerin okunması ve öğrencilerin gösterileriyle tören sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çitçi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiirler okunarak devam eden programda, halk oyunları, tekvando, aba güreşi ve koşu gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdim edildi.

Daha sonra semt sahasında devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Kültür Parkı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür vekili Adil Özpay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

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