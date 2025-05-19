Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sporcuyla bilek güreşi yaptı

Protokol ve sporcular, Şahin'i performansından dolayı alkışlayarak kutladı.

Müsabakanın sonunda sporcuyu tebrik eden Şahin, babası Mustafa Kıymık'ın bilek güreşinde iyi olduğunu dile getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Festival Parkı'na kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Şahin, bilek güreşi standında sporcularla bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alan sporcuyla bilek güreşi yaptı.

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