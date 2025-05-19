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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sporcuyla bilek güreşi yaptı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alan sporcuyla bilek güreşi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:45
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, sporcuyla bilek güreşi yaptı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde yer alan sporcuyla bilek güreşi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Festival Parkı'na kurulan etkinlik alanını ziyaret eden Şahin, bilek güreşi standında sporcularla bir araya geldi.

        Bilek güreşinde sporcuya meydan okuyan Şahin, "Gereğini yapalım" diyerek adil bir müsabaka istedi.

        Zorlu müsabakada kazanan Fatma Şahin oldu.

        Müsabakanın sonunda sporcuyu tebrik eden Şahin, babası Mustafa Kıymık'ın bilek güreşinde iyi olduğunu dile getirdi.

        Protokol ve sporcular, Şahin'i performansından dolayı alkışlayarak kutladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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