Fiziksel engelli milli tekvandocu Osman Ertürk'ün gözü altın madalyada

BEYZA KAYNARPUNAR - Fiziksel engelli milli tekvandocu Osman Ertürk, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi, doğuştan fiziksel engelli 21 yaşındaki Osman Ertürk, 13 yaşında tekvandoyla tanıştı.

Azmiyle ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede kendini geliştiren Osman Ertürk, katıldığı birçok yarışmada çeşitli dereceler elde etti.

Osman Ertürk, son olarak Ankara'da 13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Gazikent Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Osman Ertürk'ün hedefinde, 21-28 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda altın madalya var.

- "En iyi yere gelmek istiyorum"

Osman Ertürk, AA muhabirine, tekvandoyu çok sevdiğini ve onu hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Kendini hiçbir zaman engelli olarak görmediğini dile getiren Osman Ertürk, şunları kaydetti:

"İlk geldiğimde çok etkisinin olacağını düşünmüyordum ama ilerleyen süreçte antrenmanları sevdikçe ve başarı geldikçe bu spora ait olduğumu düşünmeye başladım. Bu sporda en iyi yere gelmek istiyorum. Kendimi daha önce de engelli olarak görmüyordum, şimdi de görmüyorum. Burada en büyük katkı, ailemin ve bana destek olan kişilerin yapabileceğime inanması. Ben de kendime güvenerek geldim."

Başarmanın inanmayla başladığını belirten Osman Ertürk, "Çalışarak her şeyin olacağını düşünüyorum, başarının sırrı çalışmak. Benim gibi engelli olan arkadaşlara tavsiyem, evde durup engelinden utanmanın bir anlamı yok. Dışarıda hayat var, sporda ayrı bir hayat ve gelecek var. Onlara spora gitmelerini ve herhangi bir branşta ilerlemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "İstiklal Marşı'mızı gururla söylemek istiyorum"