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        Gaziantep'te kan bağışını arttırmak için protokol imzalandı

        Gaziantep'te kan bağışı oranını arttırmak amacıyla Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Kızılay İl Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:30
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        Gaziantep'te kan bağışını arttırmak için protokol imzalandı
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        Gaziantep'te kan bağışı oranını arttırmak amacıyla Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Kızılay İl Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

        Gaziantep Valiliği öncülüğünde, Şahinbey Belediyesi, Kızılay Gaziantep Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı iş birliğinde, vatandaşı teşvik etmek ve kan bağışını artırmak amacıyla Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

        Vali Kemal Çeber, törendeki konuşmasında kan bağışının bir insanın hayatının kurtarabilecek derecede önemli olduğunu söyledi.

        Vatandaşın bağış konusunda farkındalığını arttırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Çeber, "İhtiyaç olduğunda hayatı kurtaran şeylerden birisi de kandır. O an sizin kanını gerçekten birinin hayatını kurtarıyorsa galiba dünyanın en önemli işini yapıyorsunuz diye düşünüyor ve destekliyorum." dedi

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Protokol ile daha çok bağışa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Tahmazoğlu, "Geçen yıl 13 bin 127 ünite kan bağışıyla rekor kırmıştık. Kan bağışı kendi sağlığımız için çok önemli." ifadesini kullandı.

        Törene, Kızılay İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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