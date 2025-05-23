Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden köy okuluna renkli dokunuş

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Araban Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “Çocukların Renkli Dünyası” projesi kapsamında Araban ilçesine bağlı Fıstıklıdağ Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Çocuk Gelişimi, Veterinerlik ve Organik Tarım programlarında öğrenim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okulun sınıf duvarlarını renkli çizimlerle boyadı, çocukların yüzlerini renklendirdi ve çeşitli oyunlar ile etkinlikler düzenledi.

Etkinlik ile hem çocukların eğitim ortamına olan ilgisinin artırılması hem de üniversite öğrencilerinin toplumsal duyarlılıklarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Araban Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan, projeye katılım sağlayan öğrencilere teşekkür ederek, benzer çalışmaların farklı köy okullarında da sürdürüleceğini ifade etti.