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        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:29
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        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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        Gaziantep'te 3 ton 570 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir adreste piyasaya sürülmeye hazır sahte deterjan üretildiğini tespit etti.

        Şüpheli A.T'ye ait iş yerinde yapılan aramalarda 3 ton 570 kilogram satışa hazır sahte deterjan, 4 bin sahte markalı ambalaj ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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