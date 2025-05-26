Gaziantep'te afet yardım görevlilerine "Ruh Sağlığı Eğitimi" verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının proje ortaklığında Gaziantep'te, "Doğal Afet Mağdurlarını Desteklemek, Yardım Görevlileri İçin Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Proje kapsamında, afetten etkilenen vatandaşlara rehberlik ve destek sunmak amacıyla modüler eğitim materyalleri geliştirildi. Yardım görevlilerine, mağdurlara empatiyle yaklaşmaları, kültürel hassasiyet göstermeleri ve ruh sağlığına dair bilinçli destek verebilmeleri için kapsamlı bir eğitim sunuldu.

İstasyon Gaziantep Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, projenin büyük bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız, milyonlarca insanın hayatını derinden etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan depremlerin ardından hep birlikte büyük bir yıkımın ortasında umut inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, yaraları sarmak ve şehirlerimizi yeniden inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz."