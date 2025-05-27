Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, POS cihazlarıyla tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 POS cihazı, 79 kredi kartı ve 130 slip ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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