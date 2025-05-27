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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:36 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:36
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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, POS cihazlarıyla tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 POS cihazı, 79 kredi kartı ve 130 slip ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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