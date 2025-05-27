Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 POS cihazı, 79 kredi kartı ve 130 slip ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, POS cihazlarıyla tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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