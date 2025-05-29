Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye ve Nurdağı'nda halk eğitim merkezlerince sergi açıldı

        İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri, yıl boyunca yürütülen kursların meyvelerini sergi ve etkinliklerle taçlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye ve Nurdağı'nda halk eğitim merkezlerince sergi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezleri, yıl boyunca yürütülen kursların meyvelerini sergi ve etkinliklerle taçlandırdı.

        İslahiye Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu.

        Açılış törenine, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tacim Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile Şube Müdürleri Ahmet Karabulut ve Muhammet Polat katıldı.

        Sergide kursiyer mezuniyet törenleri, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gibi birçok renkli etkinlik yer aldı.

        Etkinlik boyunca, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği çaba ve başarı takdir topladı.

        -Nurdağı

        Nurdağı Halk Eğitim Merkezi ise Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas'ın yanı sıra çok sayıda kurum amiri ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her yaşta öğrenmenin mümkün olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

        Erciyas, etkinliğe katkı sunan tüm öğreticilere ve özveriyle katılan kursiyerlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza
        Gaziantep'te çakarlı araç sürücüsüne 149 bin lira ceza
        Gaziantep'te "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı
        Gaziantep'te "Ufuk Avrupa bilgi günü" programı
        Filmlerden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğu hedefliyor
        Filmlerden etkilenerek başladığı karatede Balkan şampiyonluğu hedefliyor
        Araban'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı
        Araban'da "Hayat boyu öğrenme şenlikleri" başladı
        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
        Gaziantep'te 89 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi