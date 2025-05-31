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        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te başladı

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı Gaziantep'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:39
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        CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı, Gaziantep'te başladı
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        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı Gaziantep'te başladı.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen bin 500 güreşçi, ligin 2. etabı için Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde buluştu.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel sporları desteklediklerini söyledi.

        Ligin bir ayağının Gaziantep'te yapılmasının kente katkı sağladığını ifade eden Tahmazoğlu, "Şu an 1500 sporcumuz güreşiyor. Geçtiğimiz yıl Gaziantep'ten yaklaşık 150 sporcumuz katıldı, bu bizi çok mutlu etti. Şehrimizde hem yağlı güreşin hem geleneksel güreşin gelişmesi için çalışıyoruz." dedi

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Türkiye genelinde 130 ayrı yerde yağlı güreşlerin yapıldığını, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin çok önemli olduğunu anlattı.

        Bugün başlayan ligin 2. etabında yarın finaller yapılacak ve altın kemer sahibini bulacak.

        7 etaptan oluşan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonu, 7-9 Eylül’de Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ndeki son etapta belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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