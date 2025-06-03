"2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası" düzenlendi

İki gün süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fikret Alıncak, Doç. Dr. Zarife Pancar, Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar ve Voleybol İl Temsilcisi Kemal Karaca tarafından verildi.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı, merhum öğrenci Betül Çoban’ın başarılı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. x

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