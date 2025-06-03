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        Araban'da Antep fıstığında rekolte düşük bekleniyor

        Araban İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Antep fıstığında bu yıl kuraklık ve dolu nedeniyle rekoltenin düşeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:01
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        Araban'da Antep fıstığında rekolte düşük bekleniyor
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        Araban İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Antep fıstığında bu yıl kuraklık ve dolu nedeniyle rekoltenin düşeceğini bildirdi.

        Altun, ilçedeki fıstık bahçelerini incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Antep fıstığında yüksek rekolte alan çiftçilerin bu yıl kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50 oranında düşüş yaşanacağını belirtti.

        Altun, "Bu yıl Antep fıstığında yok yılıdır. Kış mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Kış ve bahar ayları da kurak geçti. Ayrıca bahar aylarında dolu yağışlarının gerçekleşmesi nedeniyle bu yıl Antep fıstığı rekoltesi geçen yıla oranla yüzde 50 düşecek." dedi.

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