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        İslahiye'de "Fidandan Çınar'a" etkinliği düzenlendi

        İslahiye ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından "Fidandan Çınar'a" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:49
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        İslahiye'de "Fidandan Çınar'a" etkinliği düzenlendi
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        İslahiye ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından "Fidandan Çınar'a" etkinliği gerçekleştirildi.

        Nesiller arası bağı kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 25 yılı aşkın süredir hurdacılık yapan ve evini nostalji müzesine dönüştüren Mehmet Polat ile öğrenciler bir araya geldi.

        Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata dokunan uygulamalarıyla da değişim sunduğunu ifade etti.

        Etkinliğe Atatürk İlkokulu Müdürü Süreyya Aslan ile şube müdürleri de katıldı.

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