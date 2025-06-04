İslahiye'de "Fidandan Çınar'a" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Atatürk İlkokulu Müdürü Süreyya Aslan ile şube müdürleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayata dokunan uygulamalarıyla da değişim sunduğunu ifade etti.

Nesiller arası bağı kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 25 yılı aşkın süredir hurdacılık yapan ve evini nostalji müzesine dönüştüren Mehmet Polat ile öğrenciler bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.