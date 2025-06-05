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        Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Bilim Kurulu oluşturuldu

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, üniversitelerle iş birliğiyle rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel temelde değerlendirilmesi amacıyla Bilim Kurulu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:52
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        Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Bilim Kurulu oluşturuldu
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, üniversitelerle iş birliğiyle rehabilitasyon hizmetlerinin bilimsel temelde değerlendirilmesi amacıyla Bilim Kurulu kuruldu.

        Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerin yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Bilim Kurulu ile bireylerin günlük ve bağımsız yaşam becerilerinin artırılarak üretken bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal, merkezin bilim temelli yönetileceğini belirterek, "Bilim Kurulu ile köylerde, uzak mahallelerde bulunan insanlara ulaşmak istiyoruz." dedi.

        Engelsiz Yaşam Merkezi Şube Müdürü Yılmaz Kayalı da kurulun, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemin temelini oluşturacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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