Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Bilim Kurulu oluşturuldu

Engelsiz Yaşam Merkezi Şube Müdürü Yılmaz Kayalı da kurulun, sürdürülebilir ve izlenebilir bir sistemin temelini oluşturacağını ifade etti.

Bilim Kurulu ile bireylerin günlük ve bağımsız yaşam becerilerinin artırılarak üretken bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen programda, özel gereksinimli bireylerin yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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